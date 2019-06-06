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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ДИПЛОМНАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» 2019 ГОДА
14:37 10.06.2019

В соответствии с постановлением Госстандарта № 21 от 10.04.2015 в 2019 году объявлен очередной, тринадцатый конкурс «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, конкурс проводится с целью повышения уровня подготовки специалистов в области менеджмента и контроля качества; оценки уровня проведения научно-исследовательской работы в области менеджмента и контроля качества; стимулирования образовательной, научной и прикладной деятельности в области менеджмента и контроля качества; популяризации передового опыта в области менеджмента и контроля качества; поддержки талантливых студентов и магистрантов, а также мотивации научных руководителей дипломных и научно-исследовательских работ.

К участию в нем допускаются студенты 4-6 курсов и магистранты учреждений высшего образования Республики Беларусь независимо от формы собственности.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая дипломная работа в области менеджмента качества», «Лучшая дипломная работа в области контроля качества», «Лучшая научно-исследовательская работа в области менеджмента качества», «Лучшая научно-исследовательская работа в области контроля качества».

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе проводится отбор работ участников учреждениями высшего образования, в которых они учатся (окончили).

Государственная экзаменационная комиссия (при представлении дипломной работы) и/или профилирующая кафедра (при представлении научно-исследовательской работы) определяют лучшие работы, которым присваивается статус финалиста внутривузовского отбора.

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения конкурса авторы допущенных ко второму этапу конкурса работ до 1 октября 2019 г. представляют в секретариат конкурсной комиссии:

сопроводительное письмо учреждения высшего образования о направлении материалов дипломных и (или) научно-исследовательских работ и документов для участия во втором этапе конкурса (участники конкурса представляют работу с согласия учреждения высшего образования);

информационную карту участника конкурса;

копию отзыва научного руководителя работы;

краткое описание работы объемом не более 60 машинописных страниц, включая приложения;

аннотацию к работе;

другие документы и материалы, подтверждающие апробированность результатов работы на конференциях, наличие публикаций по теме работы, патентную защищенность результатов работы (заявка на предполагаемое изобретение, авторское свидетельство, патент на полезную модель или изобретение), внедренность результатов работы (акты внедрения).

На втором этапе проводится экспертиза дипломных и научно-исследовательских работ с привлечением специалистов в области менеджмента и контроля качества с учетом специфики представленной работы по следующим критериям: актуальность темы; методология и методы исследований; содержание и глубина исследования; научная новизна и значимость полученных результатов; апробация работы; дополнительные сведения о достоинствах работы, не учтенных основными критериями.

Отбор претендентов и принятие решения о победителях конкурса осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Министерства образования, других республиканских органов государственного управления и организаций, компетентных в вопросах менеджмента и контроля качества.

Победителям конкурса и их научным руководителям на специальной церемонии награждения вручаются дипломы, а также предоставляется возможность разместить презентацию работы на сайтах Госстандарта и Министерства образования в глобальной компьютерной сети Интернет с указанием сведений об авторе (авторах) и научном руководителе работы, а также опубликовать работу в виде научной статьи в изданиях Госстандарта.

Сведения о победителях конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на сайтах Госстандарта (www.gosstandart.gov.by), Министерства образования (www.edu.gov.by), БелГИСС (www.belgiss.by).

Секретариат конкурсной комиссии сформирован на базе сектора методологии конкурсов в области качества научно-методического отдела методологии качества и системного менеджмента БелГИСС: 220113, Минск, ул. Мележа, 3, к. 805 (e-mail: ).
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