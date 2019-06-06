В целях широкого освещения вопросов развития предпринимательской инициативы, государственной поддержки МСП, стимулирования деловой активности Минэкономики совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом и при участии республиканских органов государственного управления организована работа по проведению выездных «открытых приемных», в ходе которых обсуждаются вопросы развития предпринимательства в районных центрах страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, 7 июня. подобное мероприятие состоялось в Узде. Оно прошло в новом расширенном формате и объединило более 60-ти участников, в числе которых представители делового сообщества не только Узденского, но и Дзержинского, Столбцовского, Пуховичского и Слуцкого районов.

В работе «открытой приемной» традиционно приняли участие представители Госкомимущества, Госстандарта, «Банка развития Республики Беларусь», Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, территориальных органов МАРТ и МНС.

К обсуждению вопросов развития предпринимательства Минской области также присоединились члены Совета по развитию предпринимательства при Президенте, советов по развитию предпринимательства при Миноблисполкоме, Узденском, Дзержинском, Столбцовском райисполкомах, а также представитель ОАО «Белорусская универсальная торговая биржа».

В ходе «открытой приемной» были обсуждены вопросы конкуренции, вовлечения в оборот неиспользуемого имущества и отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности, изменения целевого назначения зданий и сооружений, доступа субъектов хозяйствования к финансовым ресурсам, приобретения сырья через товарную биржу, создания инженерной и транспортной инфраструктуры.

Работа выездных «открытых приемных» будет продолжена.