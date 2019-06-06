Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 успешно завершил проект строительства по улучшению качества мобильной связи на объектах инфраструктуры Белорусской железной дороги, реализуемый в рамках подготовки ко II Европейским играм.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для того чтобы обеспечить высокое качество голосовых вызовов и интернет-соединения, вдоль основных железнодорожных путей было построено 38 базовых станций. К моменту открытия Европейских игр они будут запущены в эфир.

Основные работы по реализации проекта были развернуты по трем ключевым железнодорожным направлениям страны:

Брест – Барановичи – Минск – Орша – граница с Российской Федерацией;

Гомель – Жлобин – Бобруйск – Осиповичи – Минск – Молодечно – Сморгонь – Гудогай;

Жлобин – Рогачев – Могилев – Орша – Витебск – Езерище.

Эти участки входят в критские транспортные коридоры №2 и №9 и являются частью общеевропейской системы транспортного сообщения, объединяющей приоритетные направления на континенте. Первый объединяет крупные европейские города (Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород), второй связывает Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. Таким образом, после запуска новых станций в эксплуатацию velcom | A1 не только обеспечит всем жителям Беларуси и гостям II Европейских игр возможность пользоваться привычными услугами связи в пути до белорусской столицы, где будут сосредоточены все основные места проведения спортивных состязаний, но и сделает более комфортным передвижение по белорусским участкам основных транспортных магистралей континента в целом. Кроме того, положительные изменения заметит и население городов и деревень, находящихся в зоне действия новых базовых станций: качество связи velcom | A1 в них также значительно улучшится.

В рамках проекта компания velcom | A1 построила 27 базовых станций для повышения качества связи в собственной сети и приняла участие в строительстве еще 11 объектов, предназначенных для совместного использования с другим белорусским операторам мобильной связи.

Работы по осуществлению проекта были начаты еще в 2018 году с запуска двух базовых станций неподалеку от остановочного пункта Неманица в Борисовском районе и станции Лотва в Шкловском районе. Остальные 25 объектов были установлены на протяжении 2019 года.

Проект является продолжением масштабного сотрудничества velcom | A1 и Белорусской железной дороги. В августе 2018 года телеком-оператор презентовал инновационное решение, предназначенное для бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi и устойчивого голосового соединения при любой скорости движения поездов на пути следования. А в апреле 2019 года данное комбинированное решение было запущено в эксплуатацию в 18 электропоездах, обслуживающих пассажирское движение, чтобы спортсмены и болельщики могли пользоваться качественной мобильной связью во время II Европейских игр, официальным партнером которых стала компания velcom | A1. При этом в дальнейшем инновационное решение будет развернуто и на другом подвижном составе, обслуживающем пассажирское движение.