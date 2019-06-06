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ЭКОНОМИКА РБ


В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРИВЛЕЧЕНО 744 МЛН ДОЛЛАРОВ США ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
13:24 10.06.2019

На первое апреля 2019 года в реализацию проектов на территории СЭЗ «Гродноинвест» привлечено 744 млн долларов США иностранных инвестиций.

Как сообщает сайт СЭЗ, это лучший показатель среди всех Свободно экономических зон республики.

СЭЗ «Гродноинвест» является самой молодой в Беларуси. Первые промышленные участки были созданы в апреле 2002 года. Несмотря на юный по меркам других СЭЗ возраст, на долю «Гродноинвест» приходится 29% от общего объема всех привлеченных иностранных инвестиций.

Ежегодно этот показатель увеличивается. Если в 2015 году резидентами СЭЗ в экономику Гродненской области привлечено 52 млн долл. США, то в 2018 году этот показатель увеличился в 4,9 раза до 254 млн долл. США. Всего в СЭЗ «Гродноинвест» привлечены инвестиции из 32 стран мира. Топ-5 инвесторов выглядит следующим образом: Россия (33%), Нидерланды (17%), Польша (14%), Кипр (13%), Германия (8%).

Добиваться высоких показателей эффектиновности позволяют непрерывные встречи и переговоры с потенциальными инвесторами. Только за 2018 год их насчитывается свыше 80. Состоялись переговоры с представителями 17 стран мира. Это позволило в поршлом году зарегистрировать 15 новых резидентов с заявленным объемом инвестиций свыше 300 миллионов евро. А в марте 2019 года новым резидентом СЭЗ стала польская компания «ГАБИ-БЕЛ», которая создаст мебельное производство для нужд группы компаний IKEA.

Еще одним показателем, характеризующим привлекательность СЭЗ «Гродноинвест» для инвесторов из-за рубежа, является удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал. Он составил более 54%. Это также один из лучших показателей среди СЭЗ республики.

По итогам первого квартала 2019 года СЭЗ «Гродноинвест» стал лидером в республике по темпам роста объема производства, экспорта и выручки от реализации продукции.
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