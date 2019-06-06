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ЭКОНОМИКА РБ


С 11 ПО 14 ИЮНЯ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА "БЕНЯКОНИ" БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
12:39 10.06.2019

С 11 по 14 июня в пункте пропуска "Бенякони" будут проводиться дорожные работы.

«В связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска "Бенякони" и на участке автодороги М11/Е85 (граница Литовской Республики (Бенякони) — Лида — Слоним — Бытень) от Государственной границы Республики Беларусь до н.п. Бенякони будет временно изменена схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

В нем поясняется, что дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.

В связи с этим гражданам и перевозчикам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета.
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