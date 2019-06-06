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ЭКОНОМИКА РБ


В 2019 ГОДУ НА ЦТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ НА 7% МЕНЬШЕ ЧЕЛОВЕК, ЧЕМ В ПРОШЛОМ
12:03 10.06.2019

В этом году на первый этап вступительной кампании - ЦТ - были зарегистрированы 76 888 человек, почти на 7% меньше показателей прошлого года. Это самый низкий показатель за последние шесть лет. Такая информация прозвучала на первом заседании комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, участие в которой принял заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, если сравнивать с цифрами 2014 года, то речь идет о снижении на 30%. При этом 47,3% абитуриентов изъявили желание сдать ЦТ по четырем учебным предметам

Среди новаций нынешней вступительной кампании - прием на бюждетную форму обучения иностранных граждан, которые постоянно проживают на территории других стран. Воспользоваться возможностью обучения в Беларуси иностранцы смогут только при наборе необходимого для поступления балла.

Изменилась методика подсчета баллов при ЦТ. Возможно также использование сертификатов ЦТ прошлого года, введен единый экзамен для поступления на сокращенную форму обучения по одной и той же специальности. Без экзаменов будут приниматься в профильные вузы по соответствующим специальностям еще и победители республиканской олимпиады по физической культуре и здоровью.

"Наша главная задача - чтобы все достойные поступили, - отметил Игорь Петришенко. - Ведем прием в 49 вузах, из них 42 государственных и 7 частных. Еще 110 средних специальных учреждений. Все, кто планировал, подали заявления и зарегистрированы".

В то же время были три обращения от тех, кто по каким-то причинам не успел зарегистрироваться на ЦТ.

"В установленном порядке рассмотрели эти обращения. Приняты соответствующие решения, которые будут доведены до заявителей. В качестве примера: один мальчик зарегистрировался, но технически не успел провести платеж, так как это были выходные дни. Мы пошли навстречу и приняли положительное решение, потому что сам факт регистрации состоялся", - рассказал председатель госкомиссии.
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