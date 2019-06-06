За январь-май 2019 года плательщики Брестской области перечислили в консолидированный бюджет 676,2 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился в сопоставимых ценах на 2,3%.

Практически 36% налоговых платежей сформировано за счет подоходного налога, в бюджет поступило 241,2 млн. рублей.

Налог на прибыль и налог на добавленную стоимость составили соответственно 13,1% (88,9 млн. рублей) и 10,2% от общей величины (69,3 млн. рублей). Акцизы в бюджете области составляют 5,8%, или 39,5 млн. рублей.

Объем поступлений имущественных налогов составил 58,1 млн. рублей или 8,6%, в том числе налога на недвижимость - 31,8 млн. рублей (4,7%), земельного налога – 26,3 млн. рублей (3,9%).