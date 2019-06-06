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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ СРЕДСТВ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НАПРАВЯТ БОЛЕЕ BR41 ТЫС. НА ПООЩРЕНИЕ 87 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ И ЧЕТЫРЕХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
10:51 10.06.2019
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, из средств фонда направят более Br41 тыс. на поощрение 87 представителей талантливой молодежи и четырех творческих коллективов, которые являются победителями международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового и киноискусства.
«Принятие документа направлено на оказание адресной поддержки юным дарованиям, создание благоприятных условий для развития их творческого потенциала, стимулирования профессионального роста и становления талантливой молодежи», - говорится в комментарии к документу.
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