Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, из средств фонда направят более Br41 тыс. на поощрение 87 представителей талантливой молодежи и четырех творческих коллективов, которые являются победителями международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового и киноискусства.

«Принятие документа направлено на оказание адресной поддержки юным дарованиям, создание благоприятных условий для развития их творческого потенциала, стимулирования профессионального роста и становления талантливой молодежи», - говорится в комментарии к документу.