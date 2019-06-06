Продукция ОАО «Туровский молочный комбинат» приняла участие в международном дегустационном конкурсе, который ежегодно проводится International Taste Institute в Брюсселе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, мягкие сыры Bonfesto и CooKing завоевали престижные награды «Премия Superior Taste Award с 1 Золотой звездой». Превосходные вкусы сливочно-творожного сыра Cremolle Bonfesto и сливочного сыра Cream Cheese CooKing высоко оценили 200 членов жюри, в том числе 100 знаменитых шеф-поваров из известных ресторанов.

«Очень приятно добавить в копилку международных наград престижную премию, свидетельствующую об отличных вкусовых свойствах и высоком качестве нашей новой продукции, производство которой осуществляется на линии, запущенной в эксплуатацию только в прошлом году. Для нас это первый опыт участия в европейском конкурсе продуктов, и очень приятно, что он сразу стал успешным, – прокомментировала Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу. – До этого мы привозили многочисленные награды с российских конкурсов и конкурса инновационных продуктов SIAL Innovation в Шанхае. Было волнительно предстать перед взыскательными экспертами, тем более в конкурсе были заявлены получившие признание продукты из разных стран и континентов, и в среднем около 40% поданных на конкурс продуктов не получают наград. Наше предприятие не экспортирует продукцию на европейский рынок, вектор экспортных усилий направлен на Восток, сейчас мы активно развиваем продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако результаты конкурса Superior Taste Award признают крупные клиенты сегмента HoReCa и ритейлеры по всему миру. Совершенствуя рецептуры сыров, выпускаемых на новом современном оборудовании по итальянским технологиям, мы ориентируемся на эталонное качество продуктов-лидеров мирового и европейского рынков. Беспристрастные оценки авторитетного жюри еще раз подтвердили высокие результаты, достигнутые производственно-технологической командой нашего предприятия».

В категории «Молочные продукты» в число обладателей наград вошли продукты из 20 стран, а именно: Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Польша, Литва, Беларусь, Румыния, Азербайджан, Турция, Греция, Кипр, Япония, Китай, Корея, Перу, Бахрейн.

International Taste and Quality Institute проводит сертификацию продукции на ежегодной основе, начиная с 2005 года. За это время было оценено и продегустировано свыше 15 тысяч продуктов питания и напитков со всего мира. Жюри премии состоит из авторитетных экспертов, знаменитых шеф-поваров и сомелье, а методология оценки вкусовых характеристик продуктов очень строгая. Все эти составляющие позволили конкурсу Superior Taste Award получить мировое признание в качестве самой независимой сертификации. Только продукты, набравшие более 70% баллов по оценке профессионального жюри, получают награду премии Superior Taste Award.