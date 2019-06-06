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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ» СООБЩИЛ О ЧАСТИЧНОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ ПО ТРУБОПРОВОДУ «ДРУЖБА» В НАПРАВЛЕНИИ ПОЛЬШИ
10:12 10.06.2019

Частично возобновлена транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», по состоянию на 9 июня белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу.

Проведенная работа позволила 8 июня 2019 г. в 21.00 получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово».

После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года.

Согласно плану-графику движения нефти, в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. тонн.

Транзитная транспортировка нефти в направлении Украины осуществляется по графику.

Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа.
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