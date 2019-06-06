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ЭКОНОМИКА РБ


ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОПОЛНИЛСЯ 61 НОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ
09:35 10.06.2019

Наблюдательный совет Парка высоких технологий (ПВТ) принял решение о регистрации 61 компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, среди новых резидентов есть много решений для разных отраслей промышленности и интернета вещей.

Так, компания «ИТАСТ» занимается разработкой программного обеспечения для высокотехнологичных производств, а также мобильного приложения для облегчения поездок на городских маршрутах общественного транспорта.

Резидент «ТриИнком» работает над совершенствованием бесконтактных платежей, оплатой по QR-коду.

«Какаду Девелопмент» разрабатывает решения для автоматизации магазинов без кассиров.

«КАТЭК-Инжиниринг» занимается мониторингом и управлением системами энергоснабжения объектов инфраструктуры всех сфер экономики.

Предприятие «Центр Систем Идентификации» планирует разработку, внедрение и сопровождение проектов на основе технологий автоматической идентификации (RFID-метки), электронного бизнеса, интернета вещей.

Новый резидент Парка высоких технологий «Надежные программы» оказывает услуги по регистрации доменных имен, виртуального хостинга и электронной почты, предлагает облачные решения для бизнеса.

Ряд компаний разрабатывают образовательные программы для онлайн-обучения. «Киндерсонг» работает над приложением, которое предназначено для тренировки пения посредством анализа звуковой информации.

«Астонио» создает платформу, где дистанционно предоставляют курсы по дополнительному образованию.

В Парк высоких технологий пришли резиденты с иностранным капиталом из США, Швеции, Швейцарии, Израиля, Мальты, Канады.

”Кроссикс Солюшнз Бай“ в качестве центра разработки Crossix Solutions Inc. (США, Нью-Йорк) осуществляет деятельность по созданию, поддержке и внедрению комплекса программ по обработке данных в сфере здравоохранения.

«Аксамит Консалтинг» является R&D группы компаний Axamit из Монреаля. В планах команды разработка проектов для крупнейших турниров по гольфу.

В ПВТ приняли большое количество компаний из игровой индустрии, сферы облачных технологий, финтеха, электронной коммерции, медицины. Согласно представленным проектам новые резиденты Парка высоких технологий планируют осуществлять продуктовые, заказные и смешанные бизнес-модели. Большинство новых резидентов учреждено в 2018-2019 годах. 6 компаний расширили свои виды деятельности.

На сегодня в Парке высоких технологий 563 компании.
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