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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ АВТОТОПЛИВА В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ
09:21 10.06.2019

В Беларуси с 9 июня цены на некоторые виды моторного топлива уменьшились.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составляет 1,68 рубля. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменилась.

«В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 г. на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на 1 копейку», - говорится в комментарии коцнерна.
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