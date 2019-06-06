ЭКОНОМИКА РБ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ АВТОТОПЛИВА В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ

09:21 10.06.2019 В Беларуси с 9 июня цены на некоторые виды моторного топлива уменьшились. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составляет 1,68 рубля. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменилась. «В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 г. на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на 1 копейку», - говорится в комментарии коцнерна.