На начало 2019 года в Беларуси насчитывалось 3196 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. За последние 8 лет их число увеличилось почти на треть.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, на 1 января 2019 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 194,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 137,4 тыс. га. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные и пахотные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились более чем на 60%. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 73,6 га сельскохозяйственных земель.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2018 году по сравнению с 2010 годом увеличился в 2,6 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,8 раза, животноводства – на 31,2%.

Вместе с тем доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции остается незначительной. В 2018 году она составила 2,2% (в 2010 году – 1%), в производстве продукции растениеводства – увеличилась с 1,6% до 4,4%, животноводства – с 0,3% до 0,4%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (свыше 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2018 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 150,1 тыс. тонн, картофеля – 376,6 тыс. тонн, овощей – 323,7 тыс. тонн, свеклы сахарной – 110,8 тыс. тонн.

Располагая 2,3% от общей площади сельскохозяйственных земель в республике, фермерские хозяйства в 2018 году производили 18,5% общереспубликанского объема овощей, 6,4% картофеля, 2,4% зерна, 2,3% свеклы сахарной. При этом доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3 раза, картофеля – в 3,2 раза, свеклы сахарной – в 1,6 раза, зерна – в 1,7 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2018 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составил 0,6%, молока – 0,3%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 12,8%.