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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» СТРОЯТ КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ ЦЕНТР СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
16:52 07.06.2019
7 июня делегация Управления по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР под руководством заместителя руководителя Цзэн Хуачэна посетила Китайско-белорусский индустриальный парк.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Парке, в ходе визита гости осмотрели территорию «Великого камня», посетив электроподстанцию, а также строящиеся объекты – жилой дом и Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.
В рамках визита между СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и Управлением по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР были подписаны дополнения к протоколу по реализации проектов «Строительство жилого арендного комплекса в Китайско-белорусском индустриальном парке» и «Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений».
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