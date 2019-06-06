7 июня делегация Управления по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР под руководством заместителя руководителя Цзэн Хуачэна посетила Китайско-белорусский индустриальный парк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Парке, в ходе визита гости осмотрели территорию «Великого камня», посетив электроподстанцию, а также строящиеся объекты – жилой дом и Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.

В рамках визита между СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и Управлением по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР были подписаны дополнения к протоколу по реализации проектов «Строительство жилого арендного комплекса в Китайско-белорусском индустриальном парке» и «Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений».