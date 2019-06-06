Белорусские предприятия легкой промышленности в 2018 году экспортировали текстильные изделия, одежду, изделия из кожи и меха на 1353,6 млн долларов США, или на 7,8% больше, чем в 2017 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, в 2018 году объем производства продукции отрасли достиг 3,9 млрд рублей и по сравнению с 2017 годом увеличился в сопоставимых ценах на 4%.

В 2018 году было произведено 26,1 млн кв. м льняных тканей, 39,1 тыс. тонн непряденого волокна льна, 6,5 млн штук столового белья, 11,4 млн пар обуви, 24 млн кв. м ковров и ковровых изделий, 48,2 млн штук трикотажных изделий, 561 тыс. штук женских и мужских сумок, 8,3 мл. штук одежды верхней, кроме трикотажной.

Продукция белорусских производителей пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. За рубежом востребованы белорусские ткани, одежда, трикотажные изделия и обувь.

Легкая промышленность Беларуси – это более 1,6 тыс. организаций, в которых трудится более 93 тыс. человек, обеспечивающих около 4% всего объема промышленного производства.

Отечественные предприятия легкой индустрии ориентированы на выпуск хлопчатобумажных и льняных тканей, тканей из химических волокон, ковров и ковровых изделий, одежды, корсетных изделий, чулочно-носочных изделий, кожевенных товаров, обуви и другой продукции.

Основными производителями в отрасли являются: ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»; ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»; ОАО «Светлогорскхимволокно»; ОАО «Витебские ковры»; РУПТП «Оршанский льнокомбинат»; СП ЗАО «Милавица»; ОАО «Ковры Бреста»; СООО «Конте Спа»; ООО «Формэль»; ОАО «Элема»; ОАО «Коминтерн»; СООО «Белвест»; ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»; ОАО «Свiтанак» (Жодино) и другие.