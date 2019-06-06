Основные изменения в законодательстве и особенности реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства обсудили на образовательном семинаре 7 июня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, семинар стал первым мероприятием в рамках компонента по укреплению потенциала для государственно-частного партнерства (ГЧП) Программы в поддержку развития частного сектора Беларуси, которая реализуется в нашей стране Всемирным банком при финансировании Евросоюза.

В семинаре приняли участие заместитель министра экономики Елена Перминова, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Владислав Щепов, глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, заинтересованные представители государственного сектора, общественных объединений и научно-академического сообщества.

А. Кремер рассказал о том, что в переговорах с ним частные иностранные инвесторы выражают высокую заинтересованность в инвестировании в Беларусь. По мнению главы представительства Всемирного банка, такой интерес создает серьезную возможность для решения вопроса достаточного финансирования инфраструктуры в нашей стране за счет механизмов ГЧП.

«Все зависит от того, в какой степени будут отработаны процедуры и как скоро заинтересованные органы смогут перейти к практической реализации проектов государственно-частного партнерства», - подчеркнул А. Кремер.

Е. Перминова отметила актуальность института государственно-частного партнерства, которая предопределена как ограниченностью бюджетных средств на развитие инфраструктуры, так и необходимостью повышения качества оказываемых населению услуг.

«В целом, я оптимистично отношусь к процессу встраивания механизма ГЧП в нашу экономику. На данный момент мы уже достигли этапа конкурса по первому отечественному пилотному проекту – «Реконструкции участка автодороги М-10». Более того, проект вызывает большой интерес у потенциальных частных партнеров», - сказала замминистра экономики.

Она напомнила, что в рамках мероприятий Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 гг., каждому региону необходимо заключить не менее одного соглашения по проекту, реализуемому с механизмом ГЧП. И оптимально реализовать их в течение следующей пятилетки.

«Времени мало. Наша задача – создать сегодня необходимые предпосылки и проложить дорогу для новых проектов в сферах образования, здравоохранения, мусоропереработки и других направлениях. Но для ее реализации необходимо доскональное знание действующего законодательства, а также понимание как применять его на практике», - резюмировала Е. Перминова.

Участники семинара ознакомились с актуальными юридическими аспектами государственно-частного партнерства в Беларуси и обсудили особенности инициирования, подготовки и финансирования проектов ГЧП, отражения ключевых положений проектов в соглашениях о ГЧП и договорах о взаимодействии, проведения конкурсов по отбору частных партнеров и разрешения проблемных аспектов в данной сфере.

В качестве спикеров выступили приглашенные международные эксперты, имеющие многолетний опыт участия в проектах ГЧП, а также представители Минэкономики и Национального агентства инвестиций и приватизации, принимавшие непосредственное участие в формировании нормативной правовой базы для данного механизма в Беларуси.