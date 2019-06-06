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ЭКОНОМИКА РБ


ДОБЫЧА СВОЕЙ НЕФТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ - ЛУКАШЕНКО
15:16 07.06.2019

Добыча своей нефти - одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

"Сегодня мы обсудим положение дел в отечественной нефтепереработке и рассмотрим перспективы дальнейшего развития этой отрасли. При изучении всех материалов, которые мне представлены, мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн т, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития", - отметил Лукашенко, которого цитирует его служба.

Он напомнил, что с момента последнего совещания, где обсуждалась ситуация с модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два года.

"Это было инициировано вами - специалистами и руководителями нефтеперерабатывающей отрасли", - отметил Лукашенко.

Примерно столько же времени прошло и с момента назначения новых руководителей "Нафтана" и Мозырского НПЗ, где он также планирует побывать в этом году.

"При назначении мы предметно и досконально изучили все аспекты стабильной работы отрасли, определили направления, задачи и сроки. Особенно остро стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации. Эти проблемы сегодня решены на одном и на втором заводе. Все остальное зависит от руководства этих предприятий, - подчеркнул Лукашенко. - Все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100%. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим".
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