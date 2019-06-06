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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 14,0%
14:48 07.06.2019

Страховые организации республики собрали за январь-апрель 2019 года 458,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за четыре месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14,0%.

По добровольным видам страхования за январь-апрель 2019 года страховые взносы составили 293,8 млн. рублей, что на 45,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2019 года – 164,7 млн. рублей, что на 10,8 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 64,1% (за январь-апрель 2018 года – 61,7%).

За январь-апрель 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 213,6 млн. рублей, что на 15,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2019 года составил 46,6% (за январь- апрель 2018 года – 49,3%).

За январь-апрель 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 54,8 млн. рублей (за январь-апрель 2018 года – 40,8 млн. рублей), из них 32,7 млн. рублей –налоги и неналоговые платежи в бюджет, 22,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-апрель 2018 года – 21,2 млн. рублей и 19,6 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 мая 2019 года составила 8737 человек (на 1 мая 2018 года – 8938 человек).
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