ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЯИЧНЫХ ЛОТКОВ

14:20 07.06.2019 В администрации СЭЗ «Минск» 6 июня зарегистрирован седьмой резидент – ООО «БелРуПакинг Групп». Как сообщает сайт СЭЗ, на территории Фаниполя новый резидент будет реализовывать инвестиционный проект «Организация производства изделий из полимеров». Основной стратегической целью предприятия является организация высокоэффективного импортозамещающего производства, удовлетворение спроса отечественных птицефабрик, использующих яичные лотки из вспененного полистирола, экспорт лотка в Россию, а также обеспечение стабильной и эффективной работы.