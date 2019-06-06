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ЭКОНОМИКА РБ


В РЕКОНСТРУКЦИЮ И ОСНАЩЕНИЕ ООО «АМКОДОР-ОНЕГО» ПЛАНИРУЕТСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ 14 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
13:55 07.06.2019

Министерство промышленности и торговли России, правительство Республики Карелия и ООО «Амкодор-Онего» подписали специальный инвестиционный контракт для ускорения процесса реализации интеграционного проекта по созданию завода по производству лесозаготовительной техники в Петрозаводске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», специальный инвестиционный контракт рассчитан на 10 лет и на указанный срок предусматривает предоставление новому производству ряда налоговых льгот и преференций.

В соответствии с условиями контракта, в реконструкцию и оснащение ООО «Амкодор-Онего» планируется вложить инвестиций на общую сумму 14 млрд. рос. рублей, что позволит создать на базе одного из старейших заводов России – Онежского тракторного завода – современное, высокотехнологичное предприятие с высоким уровнем автоматизации и роботизации производственных процессов.

Проектом предусматривается выпуск не менее 1 тысячи машин в год, постановка в производство не менее 10 моделей современной лесозаготовительной техники, создание инженерно-технологического и сервисного центра.

Кроме того, на новом заводе в Петрозаводске будет локализовано производство элементной базы – трансмиссий (в том числе тандемных мостов), харвестерных голов и манипуляторов.

Таким образом, лесозаготовительные машины АМКОДОР будут фактически на 100% состоять из комплектующих, выпускаемых на территории Союзного государства. При этом они будут соответствовать международным стандартам в области эффективности, экономичности, эргономики, безопасности труда, а также современным требованиям лесной сертификации в области охраны окружающей среды.

На первом этапе реализации проекта будет организовано производство техники из SKD-машинокомплектов, выход завода на проектную мощность запланирован к 2030 году.
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