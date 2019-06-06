Александр Лукашенко сориентировал руководство отечественных нефтеперерабатывающих предприятий исключительно в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти. Об этом он заявил 7 июня во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения ОАО "Нафтан".

Было отмечено, что загрязненная нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на "Нафтане" успели среагировать, но было значительно снижена загрузка предприятия.

"Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, - обратился Лукашенко к гендиректору "Нафтана" Александру Демидову, - для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или продал дороже - за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба".

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко в этой связи отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн.

"Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.