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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ 13 ИЮНЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БЕЛЫНИЧАХ
12:59 07.06.2019
Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой 13 июня проведет личный прием граждан в Белыничах.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, прием будет проходить с 10.00 в кабинете №21 районного исполнительного комитета.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Белыничах 8 (02232) 78 741 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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