ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ 13 ИЮНЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БЕЛЫНИЧАХ

12:59 07.06.2019 Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой 13 июня проведет личный прием граждан в Белыничах. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, прием будет проходить с 10.00 в кабинете №21 районного исполнительного комитета. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Белыничах 8 (02232) 78 741 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.