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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БОБРУЙСКИЙ БРОВАР» ВЫПУСТИЛА ZLATY BAZANT RADLER С НОВЫМ ВКУСОМ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И МАЛИНЫ
12:33 07.06.2019

ЗАО «Бобруйский бровар» выпустило новый продукт в линейке ZLATY BAZANT Radler со вкусом черной смородины и малины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в портфеле ЗАО «Бобруйский бровар» четыре уникальных продукта: ZLATY BAZANT Radler Natur Citron с соком лимона, ZLATY BAZANT Radler Grapefruit, необычайно легкий ZLATY BAZANT Radler Cherry и новинка этого сезона — ZLATY BAZANT Radler Black Currant & Raspberry.

«Словацкие коллеги выразили нам свое доверие и выдали лицензию на производство бренда ZLATY BAZANT Radler. На «Бобруйском броваре» производится лицензионный продукт, которого нет в основной линейке Словацкого пивоваренного завода. Это большое доверие и высокая оценка белорусского производства. Новый вкус радлера со вкусом черной смородины и малины — летний пивной коктейль с насыщенным вкусом. Целью компании было создать напиток, который сочетает в себе яркий вкус летнего сезона и стабильное качество радлера. Нам это удалось. ZLATY BAZANT Radler со вкусом черной смородины и малины — летнее украшение линейки», - отметила директор по маркетингу ЗАО «Бобруйский бровар» Светлана Волковец.

Новинка от ZLATY BAZANT Radler уже доступна во всех магазинах страны в формате объемом в 0,5 л. Рекомендуемая цена – 1,88 руб. Температура хранения – от 0 до 25 градусов. Содержание алкоголя 2%, плотность 6%. Срок годности – 255 суток.

Легенда о создании пивного коктейля берет свое начало в немецком местечке Оберхахинг, под Мюнхеном. В 1922 году, владелец пивной Kugler Alm Франц Ксавьер Кюглер, понимая, что пивные запасы на исходе, смешал их с лимонадом. Получившийся напиток настолько понравился гостям заведения, что Франц начал делать его постоянно и назвал «радлер», в честь частых гостей заведения – велосипедистов.

С развитием пивной индустрии, пивовары экспериментировали с сочетанием пивной основы и различных сокосодержащих компонентов. Сегодня радлер – это не только пиво с лимоном, но и пиво со всевозможными соками и фруктами.
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