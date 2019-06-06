Незаконную попытку ввоза в Беларусь дорогостоящих мобильных телефонов пресекли брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, следуя из Польши по «зеленому» коридору пункта пропуска «Песчатка», 36-летний житель Каменецкого района спрятал в тайнике авто 10 мобильных телефонов Iphone 7 Silver 32GB. Тайник гражданин соорудил за обшивкой водительского сидения. Стоимость айфонов составила 10 тыс. рублей.

Брестской таможней в отношении гражданина начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Телефоны, а также легковой автомобиль AUDI стоимостью 8 тыс. рублей изъяты.

Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров и транспортного средства.