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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ СПРЯТАННУЮ ЗА ОБШИВКОЙ СИДЕНЬЯ АВТО ПАРТИЮ IPHONE НА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
11:59 07.06.2019

Незаконную попытку ввоза в Беларусь дорогостоящих мобильных телефонов пресекли брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, следуя из Польши по «зеленому» коридору пункта пропуска «Песчатка», 36-летний житель Каменецкого района спрятал в тайнике авто 10 мобильных телефонов Iphone 7 Silver 32GB. Тайник гражданин соорудил за обшивкой водительского сидения. Стоимость айфонов составила 10 тыс. рублей.

Брестской таможней в отношении гражданина начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Телефоны, а также легковой автомобиль AUDI стоимостью 8 тыс. рублей изъяты.

Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров и транспортного средства.
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