|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ СПРЯТАННУЮ ЗА ОБШИВКОЙ СИДЕНЬЯ АВТО ПАРТИЮ IPHONE НА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
11:59 07.06.2019
Незаконную попытку ввоза в Беларусь дорогостоящих мобильных телефонов пресекли брестские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, следуя из Польши по «зеленому» коридору пункта пропуска «Песчатка», 36-летний житель Каменецкого района спрятал в тайнике авто 10 мобильных телефонов Iphone 7 Silver 32GB. Тайник гражданин соорудил за обшивкой водительского сидения. Стоимость айфонов составила 10 тыс. рублей.
Брестской таможней в отношении гражданина начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Телефоны, а также легковой автомобиль AUDI стоимостью 8 тыс. рублей изъяты.
Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров и транспортного средства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2019
Курсы в банках
на 07.06.2019
Конвертация в банках
на 07.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте