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ЭКОНОМИКА РБ


В СОВХОЗЕ «ВЕРДОМИЧИ» УГРОБИЛИ РОБОТИЗИРОВАННОЕ ГОЛЛАНДСКОЕ ДОИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УСПЕВ РАССЧИТАТЬСЯ ЗА НЕГО ПО КРЕДИТАМ
11:26 07.06.2019

Бесхозяйственность и бездействие исполняющего обязанности директора сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз «Вердомичи» повлекли неисправность и разукомлектование роботизированного доильного оборудования. Этот факт выявили работники Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе проверки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, шесть доильных роботизированных установок «Астронавт А3 некст» производства Голландии были установлены в 2012 году на молочнотоварном комплексе «Доброволя» в рамках реализации Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010-2015 годах.

В отличие от своих предшественников, которые периодически организовывали проведение ремонта доильных установок, и.о. директора совхоза с июля 2018 года по сентябрь 2018 года не принял мер по обеспечению эффективной эксплуатации и регламентированного технического обслуживания роботизированного оборудования. Как следствие, надои и качество молока снизились. Оборудование вышло из строя и было частично разукомлектовано, его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. Молочное стадо пришлось перевести на другие фермы.

Между тем совхоз еще не рассчитался по кредиту за доильные роботизированные установки (на начало мая текущего года остаток кредитной задолженности составлял около 400 тыс. рублей, просроченные проценты – почти 23,7 тыс. рублей).

В отношении экс-руководителя совхоза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса по факту бездействия, которое повлекло наступление тяжких последствий в виде ущерба предприятию в особо крупном размере.
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