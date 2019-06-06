Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 1 июня 2019 года, составило 2256 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 2052 дел (91% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 35% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (788 дел).

По состоянию на 01.06.2019 в производстве экономических судов Беларуси числится 204 дела об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

Так, экономическим судом Витебской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении сельскохозяйственных предприятий – коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия имени Черныша Докшицкого района, коммунального сельскохозяйственного производственного унитарного предприятия «Плисссы Агро».

Экономическим судом Гомельской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Гомельгазстрой».

В отчетном периоде экономическим судом Витебской области завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Пурплево».

В мае 2019 года экономическим судом Могилевской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности сельскохозяйственного предприятия – ОАО «Милославичский» в связи с включением в перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций Могилевской области, подлежащих финансовому оздоровлению.