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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 90% ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В МАЕ СОСТАВИЛИ ДЕЛА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
10:23 07.06.2019
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 1 июня 2019 года, составило 2256 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 2052 дел (91% от общего количества).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 35% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (788 дел).
По состоянию на 01.06.2019 в производстве экономических судов Беларуси числится 204 дела об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.
Так, экономическим судом Витебской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении сельскохозяйственных предприятий – коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия имени Черныша Докшицкого района, коммунального сельскохозяйственного производственного унитарного предприятия «Плисссы Агро».
Экономическим судом Гомельской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Гомельгазстрой».
В отчетном периоде экономическим судом Витебской области завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Пурплево».
В мае 2019 года экономическим судом Могилевской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности сельскохозяйственного предприятия – ОАО «Милославичский» в связи с включением в перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций Могилевской области, подлежащих финансовому оздоровлению.
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