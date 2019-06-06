В Белорусском государственном университете объявлен набор в магистратуру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в конкурсе на поступление в учреждения высшего образования для получения высшего образования II ступени могут принимать участие лица, получившие высшее образование I ступени, подтвержденное соответствующим документом об образовании.

Прием документов в магистратуру БГУ пройдет с 27 июня по 5 июля, в ИБ БГУ – набор открыт и продлится до 24 августа. Вступительные испытания будут организованы с 08 по 11 июля, в ИБ БГУ – с 25 по 30 августа.

Сроки обучения по специальностям магистратуры БГУ: 1 год, 1 год и 8 месяцев на очной (дневной) форме обучения и 1,5-2 года на очной (вечерней) и заочной. Впервые в БГУ открыт набор в совместную магистратуру БГУ–МГУ им. М.В. Ломоносова. Обучение будет проходить по программе «История белорусской диаспоры» и предусматривает выдачу дипломов двух вузов.

Учебный процесс обеспечат российские и белорусские специалисты в области исследования диаспоры и истории нашей страны. В образовательную программу включены дисциплины «Белорусская диаспора в России и в мире», «Национальные движения в Центральной и Восточной Европе (ХIX – начале ХХ в.)», «Диаспоры и национальная политика: историческая и геополитическая ретроспектива», «Методы историко-политического анализа в сфере межнациональных отношений», «Традиционная культура этнических общностей Беларуси», «Интеллектуальная история Беларуси», «Диаспоры в современном медиапространстве», «Беларусь: национальные информационные ресурсы», «История предпринимательства Беларуси», «Религиозные традиции на территории Беларуси на фоне процессов в Центральной и Восточной Европе». Производственную практику планируется проводить на российских и белорусских площадках.

В 2019 году в БГУ планируется приём по 46 специальностям, по 19 из которым обучение может вестись на английском языке.

Порядок приема в магистратуру БГУ в 2019 году размещен на сайте вуза.