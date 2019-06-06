Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, составили 8090 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, за май 2019 года золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн долларов США, или на 6,9%, после роста в апреле 2019 года на 322,7 млн долларов США (на 4,5%).

Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В мае 2019 года правительство и Национальный банк Беларуси выплатили по внешним и внутренним обязательствам порядка 140 млн долларов США.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.