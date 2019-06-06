За пять месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 21 575 субъектов хозяйствования.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 4705 юридических лиц и 16870 индивидуальных предпринимателей.

В том числе в Брестской области зарегистрировано 399 юридических лиц и 2205 индивидуальных предпринимателей; в Витебской - 326 юрлиц и 1534 ИП; в Гомельской - 328 юрлиц и 1940 ИП; в Гродненской - 268 юрлиц и 1883 ИП; в Минской - 758 юрлиц и 2815 ИП; в Могилевской - 322 юрлица и 1677 ИП; в Минске - 2251 юрлицо и 4816 ИП.

Национальный банк, Министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) зарегистрировали 53 юридических лица.