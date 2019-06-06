ЭКОНОМИКА РБ

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН»

17:50 06.06.2019 Международная конференция «Подиум мнений: экономика, духовность и культура – драйверы развития регионов» состоится 14 июня на базе бизнес-центра администрации СЭЗ «Гомель-Ратон». Как сообщает сайт СЭЗ, в мероприятии примут участие представители компаний, сообществ и социальных институтов из Беларуси, России и Украины.