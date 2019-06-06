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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД УПРОСТИЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
17:34 06.06.2019

Процесс покупки электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги (www.poezd.rw.by) упрощен с 3 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга (у поезда (вагона) на сайте должен быть признак «ЭР»). При вводе данных теперь не надо ставить галочку в соответствующем поле формы «электронная регистрация».

Рекомендуется в обязательном порядке проверять наличие признака электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». В случае отсутствия отметки об электронной регистрации проездной документ (билет) оформляется в билетной кассе Белорусской железной дороги. С электронной регистрацией в настоящее время оформляется 87% от общего количества билетов, приобретаемых на сайте.

На сайте Белорусской железной дороги существует две возможности приобретения проездных документов (билетов): с последующим оформлением проездных документов (билетов) на бланке в билетной кассе Белорусской железной дороги; с электронной регистрацией, которая позволяет осуществлять поездку в поезде в соответствии с оплаченным через Интернет заказом без оформления проездного документа в кассе.

В настоящее время электронная регистрация не осуществляется на поезда, курсирующие в сообщении с Украиной, а также на отдельные поезда и беспересадочные вагоны, следующие в сообщении с другими государствами. Предоставление услуги электронной регистрации на международные пассажирские поезда осуществляется с учетом технической возможности и национального законодательства участников перевозочного процесса.

Для держателей платежных карт Беларусбанка при покупке билетов на сайте www.poezd.rw.by действует программа лояльности «Экспресс» с бонусным возвратом от 3% до 5% потраченных средств в зависимости от вида карт и от суммы каждой расходной безналичной операции. Минимальная сумма одной операции — 50 руб.

За 5 месяцев 2019 года на сайте БЖД было оформлено почти 1,15 млн электронных билетов.

При этом 24,3% от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ «Экспресс» БЖД, приобретаются через интернет, то есть каждый 4-й билет на поезд с нумерованными местами — электронный.
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