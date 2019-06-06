На время проведения централизованного тестирования (с 11 июня по 1 июля) для абитуриентов и их законных представителей в Комитете государственного контроля Могилевской области будет организована работа телефонов горячей линии.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, по номерам 8 (0222) 22-18-97, 31-07-73, 31-07-75 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 контролерам можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе организационных комиссий пунктов тестирования.

Кроме того, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан во всех пунктах централизованного тестирования региона сотрудники КГК совместно с иными членами комиссий организуют контроль за соблюдением порядка проведения испытаний, а также созданием надлежащих санитарно-бытовых условий для абитуриентов.