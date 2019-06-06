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ЭКОНОМИКА РБ
ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРОВЕДЕТ 12 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
16:14 06.06.2019
Начальник отдела пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх проведет 12 июня прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 219 85 00 можно получить ответы на вопросы относительно изменения маршрутов городского пассажирского транспорта в период проведения II Европейских игр в Минске.
С 11.00 до 12.00 по телефону (017) 219-85-00 пройдет прямая линия по вопросам работы метрополитена во время II Европейских игр с участием представителя метро.
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