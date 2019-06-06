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ЭКОНОМИКА РБ
ООО «ЭКСПОРТ СТРАХОВОЙ БРОКЕР» РЕОРГАНИЗОВАНО
15:21 06.06.2019
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкСпорт страховой брокер» реорганизовано.
Как сообщает Главное управление страхового надзора Министерства финансов Беларуси, к ООО «ЭкСпорт страховой брокер» присоединено общество с ограниченной ответственностью «Капитал брокер».
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