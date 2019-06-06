ЭКОНОМИКА РБ

ООО «ЭКСПОРТ СТРАХОВОЙ БРОКЕР» РЕОРГАНИЗОВАНО

15:21 06.06.2019 Общество с ограниченной ответственностью «ЭкСпорт страховой брокер» реорганизовано. Как сообщает Главное управление страхового надзора Министерства финансов Беларуси, к ООО «ЭкСпорт страховой брокер» присоединено общество с ограниченной ответственностью «Капитал брокер».