За январь-апрель 2019 года 38264 субъекта хозяйствования применили упрощенную систему налогообложения – это более 52% процентов от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 11521 организация и 26743 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минской области, доля поступлений плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составляет 6,1% бюджета области.

Поступления от данной категории плательщиков составили 88,2 млн. рублей, что на 14,7% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, в том числе поступило налога при упрощенной системе налогообложения 49,8 млн. рублей, или на 16,1% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.