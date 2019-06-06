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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПРОДЭКСПО-2019» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В НОЯБРЕ
14:33 06.06.2019

25-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО – 2019» пройдет 12-15 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном выставочном центре «БЕЛЭКСПО», выставка знакомит с передовыми технологиями производства в пищевой индустрии, продвигает новые торговые марки, наполняет отечественный продовольственный рынок качественными продуктами питания и напитками, способствует международному сотрудничеству и обмену опытом ведущих производителей пищевой индустрии.

Традиционно выставочную экспозицию дополняет масштабная программа деловых мероприятий, в ходе которой обсуждаются проблемы и перспективы развития рынка пищевой индустрии, проходят переговоры между ритейлом, поставщиками и производителями, конкурсы-дегустации, международный симпозиум хлебопеков, международный кулинарный кубок, возможность для повышения квалификации будет предложена в рамках мастер-классов от знаменитых мировых шефов.

В этом году в рамках выставки будет организован салон «ПродЭкспоПак» на котором будут озвучены основные вопросы и пути развития в упаковочной отрасли.

Тематика выставки: хлебопекарная продукция, кондитерская продукция, снэки, орехи, сухофрукты; мясо и мясопродукты, колбасные изделия, птица, яйцо; молочная продукция, сыры, мороженое; алкогольные, безалкогольные напитки; бакалея, зернопродукты, макаронные изделия, приправы, специи, растительные жиры, пищевые добавки, концентраты; продукты моря; замороженные продукты, полуфабрикаты; продукты детского и диетического питания; здоровое питание; чай, кофе; фрукты и овощи; ингредиенты; производственное и торговое оборудование для пищевой промышленности; тара, упаковка, этикетка; холодильное и морозильное оборудование; спецодежда.

25-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО – 2019» это: регулярное участие лидеров национального рынка пищевой и перерабатывающей индустрии, что является лучшим способом продвижения собственного бренда; постоянное присутствие аудитории профильных специалистов; высокая коммерческая результативность участия.
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