В связи с асфальтированием четной стороны столичного просп. Партизанского и участка ул. Ванеева 8-9 июня снимается троллейбусное движение и вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», так, троллейбусные маршруты:

№3 – перевозки будут осуществляться автобусами маршрута №3Т;

№16 – в направлении ДС «Чижовка-1» организуется по просп. Партизанскому, ул. О.Кошевого, просп. Рокоссовского, ул. Малинина, ул. Крупской, ул. Кабушкина, ул. Ташкентской, ул. Голодеда; в направлении ж/д вокзала – без изменений;

№34 – со стороны РК «Зеленый луг-3» сокращается по ул. Радиальной до ДС «Дражня» с присвоением маршруту номера №34Д, со стороны ДС «Ангарская-4» – отменяется;

№41 – отменяется;

На троллейбусном маршруте №60 будет увеличено количества подвижного состава и продлено время его работы.

С целью компенсации снятого троллейбусного движения организуются временные автобусные маршруты:

№917 «ДС Дражня – Чижовка-6» со следованием по ул. Радиальной, ул. Ваупшасова, ул. Долгобродской, ул. Буденного, Партизанскому просп., ул. Кабушкина, ул. Ташкентской, ул. Голодеда в прямом направлении; по ул. Голодеда, ул. Ташкентской, ул. Кабушкина, Партизанскому просп., ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальной в обратном направлении.

№941 «ДС Уручье-2 – ДС Малинина» со следованием по ул. Руссиянова, просп. Независимости, ул. Филимонова, ул. Запорожской, ул. Радиальной, ул. Ваупшасова, ул. Ванеева, Партизанскому просп., ул. О. Кошевого, просп. Рокоссовского, ул. Малинина в прямом направлении; по ул. Малинина, просп. Рокоссовского, ул. О. Кошевого, Партизанскому просп., ул. Буденного, ул. Долгобродской, ул. Ваупшасова, ул. Радиальной, ул. Запорожской, ул. Филимонова, просп. Независимости, ул. Руссиянова в обратном направлении.

Автобусные маршруты:

№2С, №84 – со стороны ул. Денисовской организуются по ул. Ванеева, ул. О. Кошевого, Партизанскому просп., ул. Буденного, ул. Долгобродской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «АВ Восточный» по ул. О. Кошевого и «Буденного» по ул. Буденного; со стороны ул. Долгобродской – по ул. Ванеева, Партизанскому просп., ул. О. Кошевого, ул. Ванеева и далее по маршрутам без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке;

№59 – в направлении ДС «Чижовка» организуется по ул. Ваупшасова, ул. Долгобродской, ул. Буденного, Партизанскому просп. и далее по маршруту с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, в т.ч. «Пл. Ванеева»; в направлении ул. Кульман – без изменений;

№93 – от ул. Денисовской до Партизанского просп. в обоих направлениях организуется по ул. Ванеева, ул. О. Кошевого с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №№3Т, 59, 79, 917, 941 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты №№3, 16, 34, 41.