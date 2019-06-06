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ЭКОНОМИКА РБ


УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ МОГИЛЕВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛО БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
13:06 06.06.2019

Комитет госконтроля Могилевской области проверил законность и эффективность использования государственных средств в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, управление незаконно получило 8,3 тыс. рублей из районного бюджета.

Кроме того, зафиксированы многочисленные нарушения при проведении государственных закупок, окончательных расчетах с работниками при их увольнении, ведении бухгалтерского учета и иные.

Контролеры также выявили ряд граждан, которые путем предоставления недостоверных (фиктивных) документов и сведений получали государственную адресную социальную помощь. Правовой оценкой указанных фактов занимаются правоохранительные органы.

По итогам проверки управление и четыре его должностных лица привлечены к административной ответственности.
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