Комитет госконтроля Могилевской области проверил законность и эффективность использования государственных средств в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, управление незаконно получило 8,3 тыс. рублей из районного бюджета.

Кроме того, зафиксированы многочисленные нарушения при проведении государственных закупок, окончательных расчетах с работниками при их увольнении, ведении бухгалтерского учета и иные.

Контролеры также выявили ряд граждан, которые путем предоставления недостоверных (фиктивных) документов и сведений получали государственную адресную социальную помощь. Правовой оценкой указанных фактов занимаются правоохранительные органы.

По итогам проверки управление и четыре его должностных лица привлечены к административной ответственности.