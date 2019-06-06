|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД ПРОВЕДЕТ 10 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:42 06.06.2019
Белорусская железная дорога проведет 10 июня прямую телефонную линию по теме «Организация пассажирских перевозок, расписание движения поездов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на вопросы с 14.00 до 15.00 по номеру +375 (17) 225-24-24 ответит заместитель начальника БЖД Игорь Шилов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2019
Курсы в банках
на 06.06.2019
Конвертация в банках
на 06.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте