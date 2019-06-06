ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО БЖД ПРОВЕДЕТ 10 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

12:42 06.06.2019 Белорусская железная дорога проведет 10 июня прямую телефонную линию по теме «Организация пассажирских перевозок, расписание движения поездов». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на вопросы с 14.00 до 15.00 по номеру +375 (17) 225-24-24 ответит заместитель начальника БЖД Игорь Шилов.