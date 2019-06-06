ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСЫ ПОЛЕТЯТ ЭТИМ ЛЕТОМ В МОСКВУ, ПЕТЕРБУРГ И ТБИЛИСИ – ИССЛЕДОВАНИЕ
12:25 06.06.2019

Аналитики туристического поисковика Aviasales.by изучили летние бронирования и выяснили, какие направления в этом сезоне пользуются особым спросом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Aviasales.by, возглавляют рейтинг популярных маршрутов — Россия, Грузия и Украина.

Традиционно Москва, Петербург и Тбилиси вошли в топ летних рейсов. Средний чек на перелеты — от 153 до 393 белорусских рублей. Кроме того, лидерами спроса стали Симферополь, Батуми и Киев, куда билеты обошлись белорусам в среднем от 277 до 550 белорусских рублей.

Список популярных направлений возглавили Калининград и Львов. Сюда авиабилеты покупали в пределах двухсот белорусских рублей.

Также востребованными маршрутами на летние каникулы эксперты называют Тель-Авив, Сочи и Барселону. И если в среднем улететь на российский курорт можно за 433 белорусских рубля, то авиапутешествие в Испанию и Израиль обойдется от 520 белорусских рублей за билет в обе стороны.

Самым дорогим летним бронированием стал перелет бизнес-классом путешественника из Минска в Лос-Анджелес за семь тысяч белорусских рублей. Кроме того, в списке небюджетных маршрутов замечены Лима, Нью-Йорк и Лас-Пальмас, куда за перелет туристы из Минска заплатили в среднем по 5,5 тысячи белорусских рублей.

«Эксперты напоминают, что найти выгодные предложения на лето можно и сейчас с помощью карты низких цен. Задав в фильтрах количество дней в поездке и направления, например без визы, вам останется выбрать только подходящий вариант», – отметили в компании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
валюта курс
EUR 2.3648
USD 2.0985
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3584 -0.0064
USD 2.0991 +0.0006
RUB 3.2206 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3580 2.3620
USD 2.0980 2.1000
RUB 3.2150 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1260
EUR/RUB 73.6000 73.5500
USD/RUB 65.1000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте