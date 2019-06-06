Аналитики туристического поисковика Aviasales.by изучили летние бронирования и выяснили, какие направления в этом сезоне пользуются особым спросом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Aviasales.by, возглавляют рейтинг популярных маршрутов — Россия, Грузия и Украина.

Традиционно Москва, Петербург и Тбилиси вошли в топ летних рейсов. Средний чек на перелеты — от 153 до 393 белорусских рублей. Кроме того, лидерами спроса стали Симферополь, Батуми и Киев, куда билеты обошлись белорусам в среднем от 277 до 550 белорусских рублей.

Список популярных направлений возглавили Калининград и Львов. Сюда авиабилеты покупали в пределах двухсот белорусских рублей.

Также востребованными маршрутами на летние каникулы эксперты называют Тель-Авив, Сочи и Барселону. И если в среднем улететь на российский курорт можно за 433 белорусских рубля, то авиапутешествие в Испанию и Израиль обойдется от 520 белорусских рублей за билет в обе стороны.

Самым дорогим летним бронированием стал перелет бизнес-классом путешественника из Минска в Лос-Анджелес за семь тысяч белорусских рублей. Кроме того, в списке небюджетных маршрутов замечены Лима, Нью-Йорк и Лас-Пальмас, куда за перелет туристы из Минска заплатили в среднем по 5,5 тысячи белорусских рублей.

«Эксперты напоминают, что найти выгодные предложения на лето можно и сейчас с помощью карты низких цен. Задав в фильтрах количество дней в поездке и направления, например без визы, вам останется выбрать только подходящий вариант», – отметили в компании.