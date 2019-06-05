ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


CALL-ЦЕНТР ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С 7 ИЮНЯ НАЧИНАЕТ КРУГЛОСУТОЧНУЮ РАБОТУ
12:02 06.06.2019

Оперативно-информационный центр таможенных органов, созданный на период проведения в Беларуси II Европейских игр, с 7 июня 2019 года начинает работу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, Call-центр, в который смогут обратиться за оперативной и компетентной консультацией как физические, так и юридические лица, будет работать круглосуточно до 7 июля 2019 года.

Сотрудники таможенных органов будут информировать всех желающих по вопросам, связанным с перемещением через таможенную границу личного имущества, спортивного оборудования и инвентаря, транспортных средств.

Консультацию будут оказываться на русском и английском языках по следующему телефону, запрограммированному в многоканальном режиме: (8017) 218-94-26.

В каждой таможне также будут функционировать оперативно-информационные группы. Номера телефонов, на которые можно обратиться за консультацией в таможни, указаны на страницах второго уровня единого интернет-портала таможенных органов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
валюта курс
EUR 2.3648
USD 2.0985
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3648 +0.0031
USD 2.0985 +0.0008
RUB 3.2249 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3580 2.3620
USD 2.0980 2.1000
RUB 3.2150 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1260
EUR/RUB 73.6000 73.5500
USD/RUB 65.1000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте