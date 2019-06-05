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ЭКОНОМИКА РБ
CALL-ЦЕНТР ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С 7 ИЮНЯ НАЧИНАЕТ КРУГЛОСУТОЧНУЮ РАБОТУ
12:02 06.06.2019
Оперативно-информационный центр таможенных органов, созданный на период проведения в Беларуси II Европейских игр, с 7 июня 2019 года начинает работу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, Call-центр, в который смогут обратиться за оперативной и компетентной консультацией как физические, так и юридические лица, будет работать круглосуточно до 7 июля 2019 года.
Сотрудники таможенных органов будут информировать всех желающих по вопросам, связанным с перемещением через таможенную границу личного имущества, спортивного оборудования и инвентаря, транспортных средств.
Консультацию будут оказываться на русском и английском языках по следующему телефону, запрограммированному в многоканальном режиме: (8017) 218-94-26.
В каждой таможне также будут функционировать оперативно-информационные группы. Номера телефонов, на которые можно обратиться за консультацией в таможни, указаны на страницах второго уровня единого интернет-портала таможенных органов.
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