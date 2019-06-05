Оперативно-информационный центр таможенных органов, созданный на период проведения в Беларуси II Европейских игр, с 7 июня 2019 года начинает работу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, Call-центр, в который смогут обратиться за оперативной и компетентной консультацией как физические, так и юридические лица, будет работать круглосуточно до 7 июля 2019 года.

Сотрудники таможенных органов будут информировать всех желающих по вопросам, связанным с перемещением через таможенную границу личного имущества, спортивного оборудования и инвентаря, транспортных средств.

Консультацию будут оказываться на русском и английском языках по следующему телефону, запрограммированному в многоканальном режиме: (8017) 218-94-26.

В каждой таможне также будут функционировать оперативно-информационные группы. Номера телефонов, на которые можно обратиться за консультацией в таможни, указаны на страницах второго уровня единого интернет-портала таможенных органов.