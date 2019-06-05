Холдинг «Бобруйскагромаш» на 29-й международной выставке «Белагро-2019» представил белорусским аграриям и иностранным гостям форума 8 новых сельхозмашин, которые были разработаны и освоены на предприятиях холдинга за последний год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, все новинки были представлены на коллективном стенде предприятий холдинга «Бобруйскагромаш», на котором экспонировалась продукция всех предприятий, входящих в холдинг. Такая экспозиция была организована впервые после создания холдинга. В результате посетители выставки смогли в одном месте ознакомиться с продукцией всех предприятий-участников холдинга.

Из более чем 20 сельскохозяйственных машин, показанных в рамках экспозиции холдинга «Бобруйскагромаш» 8 были представлены широкой публике впервые. Так, на «Белагро-2019» первый раз были представлены большегрузные трехосные машины для внесения жидких органических удобрений МЖУ-20А-1 и для внесения твердых органических удобрений МТУ-24А-1, универсальный распределитель минеральных удобрений РУ-8, три модели пресс-подборщиков ПРФ-145СШ для уборки кормов и ПРЛ-150АМ для уборки льна, пресс-подборщик-обмотчик ПРП-160К-1, модернизированный измельчитель-упаковщик влажного зерна ИУВЗ-20М, а также роторная косилка КДН-310 производства ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», а также зубовая борона БЗ-11 производства ОАО «Бобруйсксельмаш».

За первый день выставки стенд холдинга «Бобруйскагромаш» посетили руководители Министерства промышленности и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, гости выставки из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Польши, Сербии, Венгрии, Литвы, Германии и Мадагаскара.

В ходе встреч и переговоров с зарубежными гостями выставки были обсуждены перспективы установления и расширения деловых связей в части поставки продукции холдинга «Бобруйскагромаш» на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, формирования совместных программ продвижения белорусской техники и другие вопросы по расширению двухстороннего сотрудничества.