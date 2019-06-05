Белорусский полуфинал Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» состоится 6 июня в рамках «Белорусской агропромышленной недели» («БЕЛАГРО-2019»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, заявки на участие в конкурсе подали 26 инновационных проектов из Беларуси, 11 из которых вышли в отборочный тур. После рассмотрения членами жюри в полуфинал конкурса в Беларуси вышли 10 проектов, получивших наивысшие оценки (3 проекта – по отрасли «Промышленность», 3 – по отрасли «Сельское хозяйство» и 4 – по отрасли «Торговля»).

Таким образом, к полуфиналу конкурса в Беларуси допущены следующие проекты:

по отрасли «Промышленность»:

«ТЭНфингерс» – специализированное мобильное устройство, которое помогает увеличить производительность труда на 20%, снизить количество простоев на 20% и обеспечить прозрачность рабочих процессов;

«СППР для оценки эффективности аддитивных технологий» – методология оценки экономической эффективности изготовления запчастей с помощью 3D-печати на основе использования системы поддержки принятия решений (СППР);

Методологический комплекс «Производство – Потребление» – комплексное решение для оценки и оптимизации использования производственных мощностей и ресурсов стран ЕАЭС на этапе кросс-отраслевого моделирования процесса цифровой трансформации;

по отрасли «Сельское хозяйство»:

Ovi-bovi – система слежения за активностью и руминацией коров;

«Хутор Мебиуса» – комплекс систем по сбору данных и автоматизации процесса работы агропромышленного комплекса;

«АРМ специалиста по сельскому хозяйству» – автоматизированная система планирования производства и эффективного использования кормовых ресурсов для молочно-товарного комплекса;

по отрасли «Торговля»:

«TWS: автоматизация таможенного оформления предприятия» – платформа, которая позволяет автоматизировать процесс оформления таможенных документов;

«Универсальный платежный агрегатор для интернет торговли в ЕАЭС» – единая интеграционная точка для open banking всех стран ЕАЭС. Платежный агрегатор, который предоставляет торговым интернет площадкам платежные инструменты всех стран участниц ЕАЭС;

«Кешью» – это SaaS платформа, позволяющая покупателям платить, используя мобильное приложение банка, со своего расчетного счета на расчетный счет мерчанта, с комиссией для мерчанта 0.5%;

ServiceNet – единая цифровая платформа. Сервис дает возможность оказывать услуги и оплачивать их с помощью сайта и мобильного приложения, используя голосовые запросы, страхование платежей системой смарт контракт, рейтинговую систему оценки покупателя и потребителя, CRM управление заказами с использованием геолокации и геймификации, а также используя технологии блокчейн, обучаемого чат бота, P2P и голосовых платежей, микрозаймов по МСИ и BigData анализа деятельности юрлицами и физлицами.

Представители проектов-полуфиналистов из Беларуси выступят с презентациями перед жюри конкурса 6 июня. Церемония награждения победителей полуфинала в Беларуси состоится в тот же день.

По результатам оценки проектов жюри выберет три проекта, набравшие максимальное количество баллов. Эти проекты выйдут в финал конкурса, который проводится в рамках деловой программы ежегодного форума «Евразийская неделя – 2019». В нем примут участие 15 проектов – победителей полуфиналов конкурса. По результатам финала жюри конкурса выберет трех победителей конкурса в 2019 г. Еще двум проектам будет присуждена победа в категории «Симпатии ЕЭК».