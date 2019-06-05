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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ ТОВАРОВ С СИМВОЛИКОЙ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
09:51 06.06.2019
В рамках проходящей в Минском районе 4-9 июня международной выставки «Белагро-2019» отечественные производители встретились с представителями ритейла и презентовали продукцию в обновленной упаковке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», на экспозиции представлены подарочные наборы, которые можно привезти родным и близким в качестве сувениров, и товары, которые помогут болельщикам подкрепиться во время спортивных состязаний: конфеты, мармелад, зефир, чипсы, квас. Символ Европейских игр лисенок Лесик размещен на упаковках сладостей, снеков и напитков.
От того, как представят отечественную продукцию в торговых сетях, зависит не только количество реализованного товара, но и имидж всей страны. Так, одной из наиболее успешных можно считать идею сети магазинов «Рублевский». В торговых залах оборудованы специальные стеллажи для продукции с символикой II Европейских игр.
Производство продукции с символикой Игр осуществляется по лицензионным договорам. А это значит, что производители перечисляют в адрес Дирекции Игр денежные средства в зависимости от объема реализованной продукции.
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