В рамках проходящей в Минском районе 4-9 июня международной выставки «Белагро-2019» отечественные производители встретились с представителями ритейла и презентовали продукцию в обновленной упаковке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», на экспозиции представлены подарочные наборы, которые можно привезти родным и близким в качестве сувениров, и товары, которые помогут болельщикам подкрепиться во время спортивных состязаний: конфеты, мармелад, зефир, чипсы, квас. Символ Европейских игр лисенок Лесик размещен на упаковках сладостей, снеков и напитков.

От того, как представят отечественную продукцию в торговых сетях, зависит не только количество реализованного товара, но и имидж всей страны. Так, одной из наиболее успешных можно считать идею сети магазинов «Рублевский». В торговых залах оборудованы специальные стеллажи для продукции с символикой II Европейских игр.

Производство продукции с символикой Игр осуществляется по лицензионным договорам. А это значит, что производители перечисляют в адрес Дирекции Игр денежные средства в зависимости от объема реализованной продукции.