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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 12 ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАПЛАТИЛИ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
09:37 06.06.2019

По итогам 1 квартала 2019 года 12 организации Витебской области уплачивали налог на игорный бизнес, что на 2 организации больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по Витебской области, сумма уплаченного налога на игорный бизнес составила более 1,2 млн. рублей.

Согласно статьи 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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