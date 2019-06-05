Компания МТС расширила емкость сети на спортивных объектах, которые примут II Европейские игры в Минске. Чтобы обеспечить большую пропускную способность 3G-сети, в местах проведения соревнований включена дополнительная четвертая частота в диапазоне 2100 МГц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе телеком-оператора, емкость сети увеличена на двух десятках спортивных объектов столицы. Инфраструктуру «прокачали» в «Чижовка-Арене», Дворце спорта, Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису и легкоатлетическом манеже БГУФК. Сеть подготовили к высоким нагрузкам еще в двух дворцах – водного спорта и художественной гимнастики. Процесс также затронул Футбольный манеж, два стрелковых комплекса, различные залы и стадионы по всей столице.

Четвертая несущая включена и на одной из главных спортивных арен Игр — стадионе «Динамо». Реализуя проект, специалисты компании использовали мировой опыт: базовые станции спланированы с учетом пропуска пикового трафика, что позволит обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом более двадцати тысяч человек.

«Модернизация 3G-сети проведена на всех площадках, которые будут задействованы во II Европейских играх. Мы улучшили покрытие сети и увеличили ее пропускную способность, чтобы болельщики и спортсмены могли свободно пользоваться смартфоном даже в моменты максимальных нагрузок», – поясняют в МТС.

Базовые станции с дополнительной частотой заработали и за пределами Минска. В частности, пропускная способность сети увеличена вдоль гребного канала в Заславле, где проходят тренировки Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта. Ожидается, что во время Европейских игр там разыграют несколько комплектов наград.

Сеть готова к высоким нагрузкам в фан-зонах возле крупных спортивных комплексов, а также на Октябрьской площади, откуда будут стартовать шоссейные велогонки.

МТС — национальный партнер II Европейский игр в Беларуси. К началу спортивных соревнований мобильный оператор провел масштабную модернизацию инфраструктуры в Минске. Помимо спортивных объектов, она охватывает гостиницы, общежития, вокзалы, торговые центры и другие объекты.