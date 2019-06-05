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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫСТАВКУ FOODAGRO В КЕНИИ БЫЛО БЫ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ О БЕЛОРУССКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ – ДИРЕКТОР НЦМ
15:54 05.06.2019

Выставку FOODAGRO в Кении было бы правильно использовать как возможность заявить о белорусском потенциале поставок сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продуктов питания. Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо 5 июня на Road Show для участников Национальной экспозиции Беларуси на международной выставке в Кении.

«Кения – это почти 50-миллионная страна с богатыми природными ресурсами, около 50% территории которой занято под сельское хозяйство. Было бы правильно использовать данную выставку как возможность заявить о белорусском потенциале поставок сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продуктов питания. Ведь Беларусь работает по экспорту с более чем ста странами, и эту географию надо расширять, включая в нее страны дальней дуги», - сказал В. Садохо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, белорусские товары в Кении представят концерн «Белгоспищепром», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш» и другие производители.

«Наша сельхозтехника вполне способна составить конкуренцию европейским аналогам, а в части стоимости – на порядок обойти. Ведь именно ценовая доступность товара является приоритетным фактором для африканского рынка», - сказал начальник управления перспективного развития продаж в страны дальнего зарубежья ОАО «Гомсельмаш» Юрий Рафеев.

Участники Road Show получили ответы на актуальные вопросы, связанные с ведением бизнеса в данном регионе, в том числе, в режиме онлайн от посольства Беларуси в Кениия.

«Кения – одна из самых платежеспособных стран Восточной Африки, в которой постоянно объявляются государственные программы финансирования, работает много крупных компаний, проявляющих готовность к взаимовыгодной торговле, осуществлению сборки техники, спрос на которую в стране постоянно растет. Кения является центром восточноафриканского сообщества, в которое включены 6 стран. Это большая зона свободной торговли с унифицированным таможенным союзом, общая численность населения которого сопоставима с Российской Федерацией и составляет свыше 140 млн человек», - отметил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Роман Козырь.

Участники Road Show получили также дополнительную информационную поддержку: справочник маркетинговых исследований по кенийскому рынку и журнал «Конъюнктура рынков», посвященный Кении. Оба продукта разработаны Национальным центром маркетинга в рамках подготовки Национальной экспозиции Беларуси в FOODAGRO.
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