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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КАМВОЛЬ» ПРЕЗЕНТОВАЛО ШВЕЙНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ТКАНЕЙ
15:27 05.06.2019

На площадке ОАО «Камволь» 4 июня прошла бизнес-встреча с участием предприятий швейной отрасли Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в рамках мероприятия были презентованы новые коллекции тканей ОАО «Камволь»: зимняя, летняя и межсезонная.

Новые коллекции тканей ОАО «Камволь», а также тенденции бренд-буков мировых производителей тканей представила руководитель дизайн-центра «Камволь» Эльвира Жвикова. Всего в последней коллекции наработано 50 образцов в 130 цветорисунках.

Впервые в зимней коллекции была представлена новинка — двусторонняя шерсть из пряжи собственного производства, где вложение шерсти составляет от 43%.

Главной мировой темой летней коллекции является ткань с вложением льна от 1% до 15%. Свою коллекцию тканей с вложением льна в песочно-бежевых оттенках представило и ОАО «Камволь». Это собственная и достаточно перспективная разработка предприятия.

Всего на предприятии разрабатывается около 8 новых артикулов ткани ежемесячно. Они проходят весь технологический цикл швейного производства в собственном дизайн-центре. На каждом технологическом этапе (от разработки изделий до его экспериментальной носки) ведется строгий контроль качества камвольного полотна, замечания и предложения на прямую вносятся технологам предприятия, которые, в свою очередь, вносят замечания в технологию изготовления ткани.

Такая обратная связь дает возможность как экспериментировать с новыми тканями, так и дорабатывать некоторые артикулы.
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