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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ В СТОЛИЦЕ НАЧИНАЕТ РАСТИ
15:09 05.06.2019
Спрос на съемное жилье в столице начинает расти, хотя вступительная кампания еще не стартовала.
По всей видимости, заблаговременно активизировались те, кто хочет избежать конкуренции со студентами летом, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.
Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц выросло на 10,6%. После традиционного спада в начале весны майский рост активности стал первым за несколько месяцев. Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос со стороны желающих снять квартиру в Минске сократился на 11%.
Предложение свободных квартир растет, этот процесс с небольшими заминками продолжается еще с прошлого декабря. В мае общее предложение выросло на 4,3%. Наибольший рост наблюдался у 1-комнатных квартир (+7,6%). Сегмент 2-комнатных квартир вырос на 3,8%, «трешек» стало больше на 1,3%.
Зачастую именно май является переломным месяцем, после которого «рынок арендатора» постепенно превращается в «рынок собственника». Спрос в ближайшие месяцы начнет расти, а предложение (в первую очередь самого бюджетного жилья) — сокращаться.
Динамика цен на аренду квартир в Минске в мае была разнонаправленной. Рост наблюдался у 1-комнатных и 2-комнатных квартир, цены на «трешки», напротив, снизились. Рост цен за последний год колебался в пределах 8,9−14,2%, что соответствует темпам роста средней заработной платы минчан, выраженной в долларах.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $258 (рост к апрелю на 0,8%); 2-комнатные квартиры — $338 (рост на 0,9%); 3-комнатные квартиры — $413 (снижение на 0,2%).
Инвестиционная привлекательность долгосрочной аренды в последние месяцы стабилизировалась: в мае индекс доходности аренды составил 6,04%. Максимальная доходность валютных депозитов также остается неизменной и по-прежнему значительно уступает показателям аренды.
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