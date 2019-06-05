Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси вносит изменения в процедуры дистанционного взаимодействия с органами фонда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ФСЗН, с 1 октября 2019 года прекращается эксплуатация портала фонда версии 1.0. Следовательно, будет выполнена процедура отзыва сертификатов открытого ключа (СОК), изданных удостоверяющими центрами фонда, используемых для работы с данной версией портала.

Дистанционное взаимодействие с органами фонда, начиная с 1 октября 2019 года посредством обмена электронными документами, будет организовано только на основе портала фонда версии 2.0 при использовании СОК ГосСУОК и атрибутного сертификата для работы с системами ФСЗН.

«Учитывая имеющийся переходный период с 1 июля по 30 сентября 2019 года со старой (портал фонда версии 1.0) на новую версию портала фонда (портал фонда версии 2.0), просим плательщиков заблаговременно приобрести СОК ГосСУОК (при его отсутствии) и атрибутный сертификат для работы с системами ФСЗН (при его отсутствии)», – отмечают в ФСЗН.

С 1 июля по 30 сентября в сети Интернет для работы плательщиков (подача (корректировка) отчетных форм, документов персонифицированного учета и др.) будут доступны обе версии порталов:

портал фонда версии 1.0 – portal.ssf.gov.by (поддерживает работу плательщика, имеющего действующий СОК фонда либо действующий СОК ГосСУОК и атрибутный сертификата для работы с системами ФСЗН);

портал фонда версии 2.0 – portal2.ssf.gov.by (поддерживает работу плательщика, имеющего действующий СОК ГосСУОК и атрибутный сертификата для работы с системами ФСЗН).

С 1 октября будет доступна только новая версия портала – портал фонда версии 2.0.

С требованиями к рабочему месту пользователя портал фонда версии 2.0 можно ознакомиться здесь.